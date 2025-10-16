CMC acquiert le fournisseur de béton Foley Products pour 1,84 milliard de dollars

Commercial Metals Company CMC.N a déclaré jeudi avoir conclu un accord définitif pour acquérir le fournisseur américain de béton Foley Products Company pour un prix d'achat en espèces de 1,84 milliard de dollars.