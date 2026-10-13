CMA CGM et ENGIE vont développer une unité de production de biométhane au Havre

CMA CGM SA CMACG.UL ; ENGIE
ENGIE.PA ;
* CMA CGM ET ENGIE SIGNENT UN ACCORD-CADRE POUR DÉVELOPPER UNE UNITÉ DE PRODUCTION DE BIOMÉTHANE DU HAVRE
* À PARTIR DE 2029, CETTE UNITÉ, DÉVELOPPÉE PAR ENGIE, FOURNIRA CHAQUE ANNÉE 7 000 TONNES DE BIOMÉTHANE (SOIT 100 GWH) À LA FLOTTE DE CMA CGM
Texte original https://tinyurl.com/4j9zjm3h
Pour plus de détails, cliquez sur CMACG.UL ENGIE.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer