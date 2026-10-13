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CMA CGM et ENGIE vont développer une unité de production de biométhane au Havre
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 17:48

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CMA CGM SA CMACG.UL ; ENGIE

ENGIE.PA ;

* CMA CGM ET ENGIE SIGNENT UN ACCORD-CADRE POUR DÉVELOPPER UNE UNITÉ DE PRODUCTION DE BIOMÉTHANE DU HAVRE

* À PARTIR DE 2029, CETTE UNITÉ, DÉVELOPPÉE PAR ENGIE, FOURNIRA CHAQUE ANNÉE 7 000 TONNES DE BIOMÉTHANE (SOIT 100 GWH) À LA FLOTTE DE CMA CGM

Texte original https://tinyurl.com/4j9zjm3h

Pour plus de détails, cliquez sur CMACG.UL ENGIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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