CMA CGM et ENGIE vont développer une unité de production de biométhane au Havre

CMA CGM SA CMACG.UL ; ENGIE

ENGIE.PA ;

* CMA CGM ET ENGIE SIGNENT UN ACCORD-CADRE POUR DÉVELOPPER UNE UNITÉ DE PRODUCTION DE BIOMÉTHANE DU HAVRE

* À PARTIR DE 2029, CETTE UNITÉ, DÉVELOPPÉE PAR ENGIE, FOURNIRA CHAQUE ANNÉE 7 000 TONNES DE BIOMÉTHANE (SOIT 100 GWH) À LA FLOTTE DE CMA CGM

Texte original https://tinyurl.com/4j9zjm3h

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(Rédaction de Gdansk)