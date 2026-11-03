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Cloudflare en hausse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à « surpondérer »
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 14:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action de la société de services cloud Cloudflare NET.N a progressé de 3,2 % à 273,51 dollars avant l'ouverture du marché

** J.P. Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »; maintient son objectif de cours à 350 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de près de 32 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Selon la société de courtage, la légère baisse de la prime de valorisation de NET suite au recul du mois dernier offre une opportunité d’entrée intéressante sur le titre

** La dynamique de la clientèle, combinée à une forte croissance auprès des grands comptes, positionne l’entreprise pour une nouvelle expansion, selon J.P. Morgan

** La recommandation moyenne de 35 analystes est « acheter »; leur objectif de cours médian est de 372,5 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de 34,5 % depuis le début de l’année

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