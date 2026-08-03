Clorox prévoit un chiffre d'affaires annuel en hausse grâce à une amélioration de la demande

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Clorox CLX.N , le fabricant de Pine-Sol , a annoncé lundi des prévisions de chiffre d'affaires annuel supérieures aux attentes des analystes, misant sur une amélioration de la demande dans ses segments santé et bien-être ainsi que de la part de ses clients internationaux, malgré les incertitudes macroéconomiques.

Voici plus de détails:

* Les consommateurs ont continué à faire des provisions de produits essentiels tels que les produits d'entretien pour surfaces, les désinfectants et les serviettes en papier, ce qui a stimulé les ventes d'entreprises comme Clorox.

* Toutefois, la directrice générale Linda Rendle a déclaré que la société s'attendait à ce que "l'environnement opérationnel reste difficile, avec une volatilité persistante des coûts et des consommateurs à la recherche du meilleur rapport qualité-prix".

* L’entreprise prévoit une hausse de son chiffre d’affaires net de 2027 comprise entre 13% et 14%, supérieure à l’estimation des analystes qui tablent sur une hausse de 12,8%, selon les données compilées par LSEG.

* Clorox prévoit pour l'exercice 2027 un bénéfice ajusté compris entre 5,70 et 6 dollars par action, contre une prévision des analystes de 5,97 dollars.

* Son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre clos le 30 juin a reculé de 2% par rapport à l’année précédente, s’établissant à 1,95 milliard de dollars, mais a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur 1,90 milliard de dollars.

* En avril, la société a racheté GOJO Industries ,fabricant de la marque Purell , pour 2,25 milliards de dollars, dans le but d'étendre sa présence sur les segments de la santé et de l'hygiène.

* Sur une base ajustée, Clorox a enregistré un bénéfice trimestriel de 1,66 dollar par action, contre des estimations de 1,65 dollar par action.

* La marge brute trimestrielle de la société a reculé de 520 points de base, à 41,3%.