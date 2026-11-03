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Clorox en hausse après avoir dépassé les attentes avec ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 19:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

3 novembre - ** L'action du fabricant d'eau de Javel Clorox

CLX.N progresse de 5,9% à 95,24 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre lundi , grâce à l'intégration de GOJO Industries, fabricant de Purell, et à des comparaisons plus favorables suite aux perturbations liées à l'ERP de l'année dernière

** L’entreprise dépasse également les prévisions de bénéfice trimestriel, grâce à une hausse du volume des ventes et à des économies de coûts

** Les analystes de Jefferies estiment que la reprise de Clorox se poursuit grâce à l’amélioration de la productivité et à des synergies qui se concrétisent plus tôt que prévu, mais les investisseurs ont encore besoin de preuves que ces gains puissent se traduire par une croissance plus régulière des bénéfices

** Les analystes de TD Cowen indiquent que les gains de productivité et l’amélioration des parts de marché ont contribué à apaiser les inquiétudes liées à la hausse de l’inflation des coûts, même si une grande partie des résultats supérieurs aux prévisions s’explique par des effets de calendrier

** À la clôture d’hier, l’action CLX affichait une baisse d’environ 11% depuis le début de l’année

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CLOROX CO.
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