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Clorox en hausse après avoir dépassé les attentes avec ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 14:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action du fabricant d'eau de Javel Clorox

CLX.N progresse d'environ 3 % à 92,50 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d’affaires pour le premier trimestre lundi , grâce à l'intégration de GOJO Industries, le fabricant de Purell, et à des comparaisons plus favorables suite aux perturbations liées à l’ERP de l’année dernière

** Elle a également dépassé les prévisions de bénéfice trimestriel, grâce à une hausse des volumes de vente et à des économies de coûts

** La société annonce un chiffre d’affaires de 1,91 milliard de dollars au premier trimestre, contre des estimations des analystes de 1,88 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté trimestriel de 1,55 dollar, contre des prévisions de 1,06 dollar

** La société maintient ses prévisions de BPA ajusté pour l’exercice 2027, mais la direction indique qu’elle s’attend désormais à ce que les résultats se situent dans la partie basse de la fourchette

** “Le contexte en matière de coûts est devenu plus difficile, et nos prévisions actualisées reflètent des pressions inflationnistes plus fortes”, déclare la Directrice générale Linda Rendle

** À la clôture d'hier, l'action CLX affichait une baisse d'environ 11 % depuis le début de l'année

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