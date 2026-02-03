Clorox en baisse après l'annonce d'un bénéfice trimestriel insuffisant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions du fabricant de nettoyants Pine-Sol Clorox CLX.N ont baissé de 2 % à 112,35 $ après la cloche ** La société a manqué les estimations de bénéfices trimestriels , pénalisée par le fait que les consommateurs ont choisi des alternatives moins chères à ses produits de nettoyage alors qu'elle a lutté contre des coûts plus élevés

** BPA ajusté trimestriel de 1,39 $, par rapport aux estimations de 1,43 $ - données compilées par LSEG

** Baisse de 1% du chiffre d'affaires du 2ème trimestre à 1,67 milliard de dollars, contre des estimations de 1,64 milliard de dollars

** CLX réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, mais précise que les attentes restent dans la partie inférieure de la fourchette

** L'action a chuté d'environ 38% en 2025