Climat: réchauffement de moins de 2 degrés en 2100 "hors de portée", pour TotalEnergies

Un scenario qui permettrait de maintenir la hausse des températures en dessous des 2 degrés en 2100 "semble à l'heure actuelle hors de portée", affirme mardi TotalEnergies dans son rapport annuel sur l'évolution du système énergétique mondial.

Un tel scenario "supposerait une énorme coordination au niveau mondial" et "vu la parcellisation" et "la fracturation géopolitique", cette probabilité "diminue", a ajouté le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, en introduction du rapport, à moins d'une semaine du début de la conférence internationale sur le climat COP30.

Les "tensions et rivalités géopolitiques accrues" rendent également de plus en plus "différenciées" les trajectoires de baisse des émissions de gaz à effet de serre des différentes régions du monde, note TotalEnergies dans son communiqué.

Pour sa 7e édition, le rapport de TotalEnergies examine les perspectives d'évolution du système énergétique mondial selon trois scénarios possibles: "Trends", basé sur la trajectoire actuelle, "Momentum", qui suppose des actions plus "volontaristes", et "Rupture", le seul à respecter la trajectoire des accords de Paris, mais décrit par la firme comme "hors de portée".

Le scénario basé sur la trajectoire actuelle conduit selon la multinationale à "une augmentation de la température estimée entre +2,6 et 2,8 degrés d'ici à 2100".

Il est le plus pessimiste des trois scénarios présentés mardi. Mais pour Aurélien Hammelle, directeur général Strategy & Sustainability chez TotalEnergies qui a présenté les conclusions du rapport mardi, il s'agit d'un scenario "réaliste avec une légère dose d'optimisme".

Dans ce cas de figure, qui suppose quand même le maintien des "politiques publiques existantes, notamment en Chine et en Europe", ainsi que la poursuite de "développements technologiques", TotalEnergies n'entrevoit pas de pic de la demande de produits pétroliers avant la décennie 2040.

C'est une régression par rapport à l'année dernière: dans son scénario de base, TotalEnergies prédisait en 2024 un pic de la demande de pétrole "plutôt autour de 2035".

Parmi les secteurs dont la demande en pétrole devrait continuer de croître d'ici 2050 figure notamment l'aviation.

Après 2040, "la pénétration des véhicules électriques" sur le marché automobile devrait conduire à "un lent déclin" de la demande de pétrole, pour aboutir à 98 millions de barils par jour en 2050, contre 103 millions aujourd'hui, selon TotalEnergies.

Pour respecter les accords de Paris, et tendre vers un scenario de réchauffement inférieur à 2 degrés d'ici 2100, la demande de pétrole devrait être divisée par presque deux d'ici à 2050, estime TotalEnergies.