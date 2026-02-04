Clear Street, courtier de Wall Street, vise jusqu'à 11,8 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

Clear Street recherche jusqu'à 1,05 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

La société de Wall Street a débuté comme plateforme de courtage de premier ordre

BlackRock est prêt à acheter jusqu'à 200 millions de dollars d'actions Clear Street lors de l'introduction en bourse

Ed Tilly, ancien directeur général de Cboe, dirige Clear Street

(Les commentaires des analystes sont ajoutés tout au long de l'article) par Arasu Kannagi Basil

Clear Street vise jusqu'à 11,8 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré mercredi le courtier en valeurs mobilières et produits dérivés, alors que le marché des introductions en bourse passe à la vitesse supérieure.

Les marchés boursiers à des niveaux record et la demande refoulée de nouvelles cotations ont déclenché une vague d'activité au début de l'année 2026, avec huit sociétés qui devraient lever au moins 100 millions de dollars chacune lors de leur introduction à New York cette semaine.

Il s'agira de la semaine la plus chargée pour les offres importantes depuis 2021, selon Renaissance Capital, fournisseur de recherche et d'ETF axés sur les **introductions** en bourse, le marché des **introductions** en bourse reprenant son rythme après la fermeture historique du gouvernement américain l'année dernière, qui a perturbé le flux des transactions.

Clear Street, dirigée par Ed Tilly, ancien directeur général de Cboe, cherche à lever jusqu'à 1,05 milliard de dollars en offrant 23,8 millions d'actions à un prix compris entre 40 et 44 dollars chacune.

"Il est audacieux de leur part d'aller de l'avant après le selloff de la semaine dernière, mais en général, c'est un espace que les investisseurs connaissent et apprécient", a déclaré Matt Kennedy, ‍stratégiste senior chez Renaissance Capital.

"Si la volatilité actuelle peut effrayer certains investisseurs en introductions en bourse, il convient de garder à l'esprit que des entreprises comme celle-ci peuvent bénéficier sur le plan opérationnel de la volatilité des marchés et de l'intensification de l'activité commerciale."

Fondée en 2018 en tant que plateforme de courtage de premier ordre, la société basée à New York a élargi ses activités, entrant dans des domaines tels que la banque d'investissement et la recherche sur les actions.

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, **ancre** l'introduction en bourse et a indiqué qu'il était intéressé par l'achat de jusqu'à 200 millions de dollars d'actions Clear Street.

L'ESSOR DU COURTAGE DE PREMIER ORDRE

**Le courtage de premier ordre** joue un rôle essentiel dans la plomberie des marchés financiers en fournissant aux fonds spéculatifs des services leur permettant de gérer les risques, de surveiller leurs portefeuilles et de développer leurs activités.

L'année dernière, les activités de **courtage de premier ordre** de Wall Street, qui représentent plusieurs milliards de dollars, ont connu un essor fulgurant **alors que** les plus grands fonds spéculatifs multi-stratégies du monde ont surmonté la volatilité du marché pour produire de solides rendements.

L'augmentation des valorisations des entreprises et le nombre croissant de nouveaux fonds spéculatifs ces dernières années ont profité à l'activité de courtage de premier ordre , qui comprend le prêt de liquidités et de titres pour faciliter l'exécution de transactions importantes.

Une introduction en bourse interviendrait après une année record pour Clear Street. La société prévoit des recettes nettes comprises entre 1,04 et 1,06 milliard de dollars en 2025, contre 463,6 millions de dollars il y a un an.

"Compte tenu de la croissance et des marges, il ne fait aucun doute que le multiple de valorisation sera élevé, la seule question étant de savoir de combien", a déclaré M. Kennedy.

Clear Street sera cotée au Nasdaq sous le symbole "CLRS". Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley, UBS Investment Bank et Clear Street sont les chefs de file de la gestion du livre d'ordres.