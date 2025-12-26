 Aller au contenu principal
Clear Street choisit Nasdaq, Coinbase, S&P Global comme les meilleures idées fintech pour 2026
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 14:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 décembre - ** Le courtier de Wall Street Clear Street nomme Nasdaq NDAQ.O , Coinbase COIN.O et S&P Global SPGI.N comme ses meilleures idées de fintech pour 2026

** S'attend à ce que la tokenisation, les achats facilités par l'IA, la baisse des taux d'intérêt, la fraude à l'IA et la reprise des introductions en bourse soient des thèmes clés de l'industrie

** La société NDAQ est prête à bénéficier de la demande de technologie réglementaire, de la reprise des introductions en bourse, de l'allongement des heures de transactions et des vents contraires de l'investissement indiciel, selon Clear Street

** Clear Street estime que la réduction du bilan de NDAQ et l'augmentation de la rémunération du capital peuvent avoir un impact positif sur le cours de l'action

** Clear Street considère que COIN est le mieux placé pour bénéficier de l'adoption de la blockchain et de la clarté réglementaire, avec des contributions croissantes dans des domaines tels que le stablecoin, la tokenisation, les paiements et les marchés prédictifs

** Alors que le sentiment à l'égard de SPGI a été atténué depuis la fin de 2024, Clear Street voit le vent tourner l'année prochaine, car une toile de fond de taux d'assouplissement soutient l'activité d'émission de dette et la croissance de l'activité d'intelligence de marché s'accélère à nouveau

© 2025 Thomson Reuters.

