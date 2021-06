CleanTech : REALITES engage la révolution des process de construction sur 900 logements

Saint-Herblain (44), le 23 juin 2021, 18h - Le groupe de développement territorial REALITES, via son pôle REALITES Building Technologies, met en œuvre son innovation technologique exclusive : la fabrication industrielle « hors site » de bâtiments décarbonés sur mesure, à haute performance énergétique et isolés à base de matériaux biosourcés. Ce nouveau process constructif divise par deux la durée des chantiers tout en minimisant leurs nuisances, et réduit significativement les coûts financiers de construction.



REALITES, via son pôle REALITES Building Technologies (RBT), annonce avoir engagé l'application, sur près de 900 logements, de son nouveau process technologique de construction industrielle « hors site » de bâtiments sur mesure décarbonés, issu du savoir-faire de la start-up TESSA acquise en mai dernier.



« REALITES est le seul maître d'ouvrage à investir dans sa propre technologie, pour sa propre production. Le déploiement des solutions innovantes de REALITES Building Technologies dans nos chantiers illustre notre détermination à concrétiser la révolution que nous entendons mener dans les process de construction en France. D'ici 3 ans, notre objectif est de réaliser 20% de nos projets avec RBT. Nous entendons lui apporter un important soutien financier afin de consolider notre avance industrielle et technologique », déclare Yoann CHOIN-JOUBERT, PDG de REALITES.