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Claus Rettig devient CEO d'Evonik à titre temporaire
information fournie par Zonebourse 28/08/2026 à 10:12
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Evonik Industries fait part de la nomination de Claus Rettig comme membre et vice-président de son conseil exécutif à compter du 1er septembre 2026, ainsi que comme CEO par intérim, remplaçant à titre temporaire Christian Kullmann, qui doit "se remettre dans les semaines à venir d'une récente opération grave et non planifiée".

Claus Rettig travaille au sein du groupe allemand de produits chimiques depuis plus de 30 ans et dirige son activité asiatique en tant que représentant général à Singapour. Il continuera d'assumer ses responsabilités pour l'Asie en tant que membre du conseil exécutif, tout en exerçant celles de CEO par intérim.

A l'été 2025, Claus Rettig avait déjà temporairement dirigé le département financier d'Evonik, jusqu'à la nomination de Michael Rauch comme directeur financier en mai 2026. Pour rappel, il était membre du conseil exécutif élargi depuis 2020 et a pris la responsabilité de la région Asie-Pacifique en 2022.

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