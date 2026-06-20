Claude Guillemot, cofondateur d'Ubisoft, décède dans un accident d'avion

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Claude Guillemot, qui avait cofondé en 1986 avec ses frères l'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft

UBIP.PA , est décédé, a annoncé samedi la société.

“Ubisoft a été profondément attristé d'apprendre le décès de Claude Guillemot, cofondateur du groupe et président de Guillemot Corp, dans un accident”, indique le communiqué.

“Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en cette période difficile. Aucune autre déclaration ne sera faite pour l'instant”, a-t-il ajouté.

Guillemot, âgé de 69 ans, est décédé vendredi dans un accident d'avion à La Baule, une station balnéaire de la côte atlantique française qui devait accueillir un meeting aérien ce week-end, a rapporté le journal Ouest-France.

Il était l’une des deux personnes à bord du Cessna 421 bimoteur, précise le journal. Les deux passagers ont perdu la vie dans l’accident, indique Ouest-France.

Guillemot a contribué à transformer Ubisoft, qui était à l’origine une entreprise de vente par correspondance de logiciels, en l’une des plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde, avant d’occuper le poste de président de la branche matériel de la famille, Guillemot Corporation.

Il a principalement œuvré en coulisses, en tant que pilier opérationnel de l’ensemble des activités de divertissement de la famille, tandis que son frère Yves est devenu le visage public de ce géant du jeu vidéo en tant que directeur général de longue date.