Claude Bébéar, figure du capitalisme français et fondateur de l'assureur Axa, est décédé

Claude Bébéar, fondateur de l'assureur Axa, le 28 août 2003 à Jouy-en-Josas, près de Paris ( AFP / Martin BUREAU )

Claude Bébéar, figure du capitalisme français et fondateur de l'assureur Axa , est décédé à l'âge de 90 ans, a annoncé mardi l'assureur dans un communiqué.

Après avoir façonné pendant des décennies la compagnie Axa, aujourd'hui géant mondial de l'assurance, Claude Bébéar avait quitté en 2013 ses fonctions au sein du groupe, dont il était resté président d'honneur.

"Avec la disparation de Claude Bébéar, c'est une page importante de l'histoire du capitalisme français qui se tourne. Il a été un leader visionnaire et conquérant, mais aussi un mentor généreux et exigeant pour plusieurs générations de dirigeants", a déclaré Henri de Castries, ancien président-directeur général d'Axa, cité dans le communiqué.

Les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité. La famille de Claude Bébéar "partagera prochainement, en lien avec Axa et l'Institut Montaigne, ses volontés à l'intention des personnes qui souhaiteraient adresser des messages" et saluer sa mémoire, selon le communiqué d'Axa.

Claude Bébéar est né le 29 juillet 1935 à Isaac en Dordogne. Diplômé de l'Ecole Polytechnique (Promotion 1955) et de l'Institut des actuaires de Paris, il est recruté en 1958 par André Sahut d'Izarn, qui dirige le groupe des Anciennes Mutuelles d'assurance à Rouen, et cherche un futur successeur.

Il en devient le directeur général en 1975, après le décès d'André Sahut d'Izarn et une grève très dure, avant de prendre en 1982 la présidence du groupe, qui deviendra Axa en 1985.

Au fil des ans, la méthode Bébéar pour faire croître le groupe sera faite d'une série d'acquisitions, dont plusieurs au terme de négociations musclées, comme dans le cas de l'Union des assurances de Paris (UAP).

En mai 2000, Claude Bébéar laisse la présidence du directoire d'Axa à Henri de Castries et devient président du conseil de surveillance, un poste qu'il conservera jusqu'en 2013.

Il est ensuite devenu président d'honneur d'Axa et était également président d'honneur de l'Institut Montaigne, institut de réflexion politique indépendant qu'il a créé et présidé.