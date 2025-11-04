 Aller au contenu principal
Ligue des champions: le PSG tombe face au Bayern, toujours invaincu, et perd Dembélé et Hakimi
information fournie par AFP 04/11/2025 à 23:26

Le défenseur du Paris SG Achraf Hakimi (G) blessé lors de la défaite contre le Bayern Munich (2-1) à la suite d'un tacle de l'attaquant Luis Diaz (D), le 4 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / Thomas SAMSON )

Le défenseur du Paris SG Achraf Hakimi (G) blessé lors de la défaite contre le Bayern Munich (2-1) à la suite d'un tacle de l'attaquant Luis Diaz (D), le 4 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / Thomas SAMSON )

Brillant en Ligue des champions depuis le début de la saison, le PSG a chuté mardi face au Bayern Munich (2-1), toujours invaincu, lors du choc de cette 4e journée, marqué par les blessures de Dembélé et Hakimi.

Avec cette première défaite en quatre matches européens, les champions d'Europe ont perdu mardi soir leur place de leader mais l'inquiétude était ailleurs dans les rangs parisiens.

En larmes, Achraf Hakimi est sorti sur blessure (cheville gauche) juste avant la mi-temps, à la suite d'un violent tacle de Luis Diaz, expulsé après consultation de la VAR (45+4e) après son doublé, et provoquant la colère du banc du PSG.

Cette sortie prématurée faisait suite à celle du Ballon d'Or Ousmane Dembélé (25e), dont la titularisation surprise a été décidée par Luis Enrique, qui doit déjà faire sans Désiré Doué, blessé à la cuisse et absent plusieurs semaines.

Incertain à cause d'une gêne persistante à l'ischio-jambier droit depuis son retour de blessure, l'attaquant français est directement rentré aux vestiaires, quelques minutes après avoir cru égaliser. Mais son but du torse a été refusé pour une position de hors-jeu (d'un pied) (22e).

Le milieu français du Bayern Munich Michael Olise lors de la victoire face au Paris SG 2-1 en Ligue des champions, le 4 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Le milieu français du Bayern Munich Michael Olise lors de la victoire face au Paris SG 2-1 en Ligue des champions, le 4 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )

Ce duel aux allures de finale, avec les deux premiers du classement de la phase de ligue, avait tout d'une soirée européenne de prestige et a tenu toutes ses promesses dans l'intensité et le rythme infernal.

- Le Bayern, bête noire du PSG -

Pendant la première période, regardée par le coach parisien depuis les tribunes, le Bayern emmené par Harry Kane, impressionnant d'aisance, a donné la leçon aux Parisiens, pas assez tranchants dans les duels.

Le capitaine du Paris SG Marquinhos (G) réconforte Ousmane Dembélé après sa blessure lors de la défaite face au Bayern Munich 2-1 en Ligue des champions, le 4 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le capitaine du Paris SG Marquinhos (G) réconforte Ousmane Dembélé après sa blessure lors de la défaite face au Bayern Munich 2-1 en Ligue des champions, le 4 novembre 2025 au Parc des Princes ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Pris par l'engagement physique des Munichois - souvent à la limite de la faute -, les joueurs de Luis Enrique en ont fait les frais dès le début du match, en encaissant un but à la 4e minute de Luis Diaz, qui a profité d'une frappe de Michael Olise repoussée par Lucas Chevalier.

A la demi-heure de jeu, le buteur du Bayern a bénéficié d'une erreur de concentration (et de jeunesse) du capitaine Marquinhos. Le défenseur brésilien s'est fait subtiliser le ballon juste devant sa surface par Luis Diaz, qui a ensuite ajusté parfaitement sa frappe du droit (2-0, 33e).

Les hommes de Vincent Kompany ont doublé logiquement la mise, deux minutes après que Serge Gnabry a touché les deux poteaux de Lucas Chevalier (31e). Un troisième but a été refusé pour hors-jeu et les Bavarois étaient tout proches de marquer juste avant la pause (45, puis 45e+1).

En supériorité toute la seconde période, le PSG a remis de l'intensité pour renverser le match mais a été longtemps trop tendre dans le dernier geste, sans inquiéter vraiment Manuel Neuer (65e, 68e, 70e), qui s'est employé pour stopper une tentative de Warren Zaïre-Emery (78e).

Il a fallu attendre la jolie volée de Joao Neves (2-1, 74e), rentré en jeu moins de dix minutes avant, pour tromper le portier allemand de 39 ans. Dans la foulée, le milieu portugais a été tout proche d'égaliser de la tête (81e).

Attendus pour suppléer les blessés, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia ont encore trop gâché, loin d'être les leaders offensifs dont les Parisiens ont besoin.

Avec ce nouveau revers, le PSG enregistre cinq défaites face au club allemand, sa plus longue série face à à une même équipe dans la compétition reine.

La bête noire du PSG en Ligue des champions est bel et bien l'actuel favori et le nouveau leader du classement de cette phase de ligue, enchainant sa 16e victoire consécutive toutes compétitions confondues. Sa dernière défaite remontait à cet été contre... le PSG lors de la Coupe du monde des clubs (2-0).

