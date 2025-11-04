Rivian dépasse ses attentes en termes de chiffre d'affaires, les acheteurs se précipitant avant l'expiration des mesures d'incitation à l'achat de véhicules électriques

Le chiffre d'affaires de Rivian au troisième trimestre est dopé par la ruée vers les incitations fiscales pour les véhicules électriques avant leur expiration

La perte nette ajustée est inférieure aux attentes des analystes

La société licencie 4,5 % de ses effectifs en raison de la hausse des coûts

Rivian Automotive RIVN.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, alimenté par de fortes livraisons alors que les consommateurs américains se sont précipités pour saisir une incitation fiscale fédérale sur les achats de véhicules électriques avant qu'elle n'expire.

Les actions de la société basée à Irvine, en Californie, ont augmenté de 3,5 % après la cloche.

La société a déclaré le mois dernier qu'elle avait livré 13 201 véhicules au troisième trimestre, soit une hausse de 32 % par rapport à l'année précédente, mais elle a abaissé ses prévisions pour l'année entre 41 500 et 43 500 unités, car elle se prépare à l'incertitude de la demande due à l'expiration du crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars et aux pressions sur les coûts dues aux droits de douane américains.

Les analystes prévoient également une baisse des livraisons au quatrième trimestre, la perte du crédit d'impôt ayant entraîné une hausse des prix des VE.

"Le mois d'octobre sera un peu bizarre, parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Mais en fin de compte, nous pensons que (la demande) ressemble à ce que nous pensions qu'elle était avant", a déclaré RJ Scaringe, directeur général de l'entreprise, à Reuters.

Les premiers indicateurs suggèrent que les ventes de véhicules électriques aux États-Unis ont ralenti en octobre après un mois de septembre record, a déclaré la société d'études de marché Edmunds, ajoutant que les prix moyens ont augmenté pour atteindre presque un record de 65 021 dollars, ce qui indique que les acheteurs d'octobre étaient plus engagés dans l'adoption des véhicules électriques que dans la recherche de bonnes affaires.

Le chiffre d'affaires de Rivian pour le troisième trimestre s'est élevé à 1,56 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,5 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a affiché une perte nette ajustée de 65 cents par action, inférieure à l'estimation de 72 cents par action.

Rivian a déclaré qu'elle restait sur la bonne voie pour commencer la production de son SUV R2 plus abordable au cours du premier semestre de l'année prochaine, afin de se développer au-delà du segment des camions haut de gamme.

Ses dépenses en R&D au troisième trimestre se sont élevées à 453 millions de dollars, alors que les analystes estimaient qu'elles s'élevaient à 406,6 millions de dollars.

Le mois dernier, Rivian a licencié environ 4,5 % de ses effectifs , plus de 600 employés, affectant ses divisions de service, de vente et de marketing, alors qu'elle est confrontée à une baisse de la demande et à une augmentation des coûts due aux droits de douane américains sur les pièces automobiles importées.

Au cours des derniers trimestres, le segment des logiciels et des services de l'entreprise a joué un rôle essentiel dans la rentabilité globale, grâce à des marges nettement plus élevées.