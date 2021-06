Classement des 10 sociétés françaises les plus riches

Découvrez le classement des 10 entreprises françaises les plus riches selon leurs bénéfices cumulés ces 10 dernières années.

Comment Café de la Bourse a calculé le TOP 10 des sociétés françaises aux plus gros bénéfices ?

Nous avons cumulé les résultats nets (part du groupe) des sociétés (bénéfices ou pertes) sur la période allant de 2011 à 2020, soit une période cumulée de 10 années.

Le résultat net part du groupe correspond au chiffre d'affaires d'une société soustrait de l'ensemble de ses charges (opérationnelles, financières, comptables, sociales et fiscales) auquel on a ensuite additionné d'éventuels produits non liés au chiffre d'affaires et soustrait des intérêts minoritaires.

Ce classement révèle donc les bénéfices cumulés sur la période étudiée, à ne pas confondre avec trois autres notions :

la marge bénéficiaire sur chiffre d'affaires, exprimée en montant ou en pourcentage, déterminée par le rapport entre le bénéfice et le chiffre d'affaires (elle est indiquée pour chaque société au titre de 2020) ;

la rentabilité bénéficiaire de l'actionnaire, déterminée par le rapport entre le résultat net et la capitalisation boursière actuelle (valeur actuelle de la société en Bourse), exprimée en pourcentage ;

le rendement de l'actionnaire correspondant aux dividendes (coupons) qu'il perçoit par rapport à la valorisation actuelle des actions qu'il détient, exprimé en pourcentage.

En résumé, nous avons appliqué cette formule pour créer notre classement des 10 entreprises françaises qui ont réalisé les plus forts profits sur le long terme :

Résultats nets (bénéfices ou pertes, part du groupe) cumulés de 2011 à 2020

La formule suivante permet quant à elle de déterminer la rentabilité bénéficiaire de l'actionnaire (à ne pas confondre avec le dividende) :

Résultat(s) net(s) (période X) / capitalisation boursière

Infographie : classement des entreprises françaises les plus fortunées

Ce classement comprend 2 entreprises françaises dont les résultats nets au titre de 2020 ont été négatifs (pertes) : TotalEnergies et Société Générale. Ces sociétés apparaissent tout de même dans le classement car celui-ci est calculé sur la base des profits cumulés sur la période 2011 - 2020.

TOP 10 des entreprises françaises aux plus gros bénéfices depuis 10 ans

Tableau : bénéfices sur 10 ans des sociétés françaises les plus riches

Chiffres exprimés en millions d'€, résultat net part du groupe

Les données sont issues des rapports financiers annuels consolidés (résultat net part du groupe). Par rapport à notre classement de l'an dernier, on retrouve de petits changements dans le Top 10. LVMH prend la 4ème position à la place d'Axa et EDF prend la 7ème place devant Société Générale.

TotalEnergies reste en 1ère position malgré une perte au titre de l'année 2020, BNP Paribas et Sanofi conservent la 2ème et la 3ème place. L'Oréal conserve sa place (en 6ème position), tout comme Orange et Vinci qui ferment la liste.

La suite du classement comprend des entreprises françaises réalisant moins de 20 milliards d'€ de profits sur 10 ans. On y retrouve Schneider Electric (19,6 milliards d'€) ; Danone (18,3 milliards d'€) ; Air Liquide (17,9 milliards d'€) ; Vivendi (17,1 milliards d'€) ; Crédit Agricole (14,3 milliards d'€) ; etc.

Palmarès 2021 des sociétés françaises les plus riches

1. TotalEnergies : parmi les leaders mondiaux de l'énergie

Perte 2020 : - 5 938 millions d'€

Bénéfices cumulés 10 ans : 62 955 millions d'€

TotalEnergies a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 115 milliards d'€ (140 milliards de $) pour une perte de 5,94 milliards d'€ (7,34 milliards de $). Cette perte est principalement liée à la baisse marquée de 30 % du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, une baisse liée aux conséquences de la crise du Covid-19.

La major a franchi la barre des 3 millions de barils de pétrole produits par jour courant 2020.

Dans l'actualité récente du groupe, TotalEnergies vient de faire voter en AG (Assemblée Générale) son nouveau plan climat adopté à 91,8 %. Ce grand plan de transition énergétique se fixe l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 30 ans (en 2050). Une bonne nouvelle pour la planète qui devrait peser dans la lutte contre le réchauffement climatique, à condition que les autres grandes majors pétrolières mondiales suivent cet exemple.

2. BNP Paribas : 1ère banque européenne



Bénéfice 2020 : 7 067 millions d'€

Bénéfices cumulés 10 ans : 62 524 millions d'€

Avec un Produit Net Bancaire (PNB) établi à 44,28 milliards d'€ en 2020 (stable par rapport à l'an dernier : 44,60 milliards d'€ en 2019) pour un bénéfice net de 7,07 milliards d'€, BNP Paribas affiche une marge bénéficiaire sur PNB élevée de 15,97 %.

La banque profite donc d'une année 2020 très résiliente malgré le contexte de Covid-19.

Le groupe bancaire compte plus de 193 000 collaborateurs (mars 2021) et est implanté dans 71 pays.

La filiale BNP Paribas leasing vient de s'associer avec le groupe allemand Kögel figurant parmi les leaders européens de l'industrie de la fabrication de remorques poids lourds. Cette association a pour mission de proposer davantage de solutions de financement aux clients spécialistes du transport désireux de faire croître leurs parcs de remorques.

3. Sanofi : 1ère société pharmaceutique en Europe

Bénéfice 2020 : 12 314 millions d'€

Bénéfices cumulés 10 ans : 55 480 millions d'€

Le géant pharmaceutique Sanofi a réalisé 36,04 milliards d'€ de chiffre d'affaires en 2020 (stable par rapport à l'an dernier : 36,13 milliards d'€ en 2019) pour un profit de 12,31 milliards d'€, incluant une quote-part exceptionnelle de 7,38 milliards d'€ à la suite de la cession des participations de Sanofi dans Regeneron, soit une marge bénéficiaire de 34,15 % et de 4,63 % une fois retraitée du profit exceptionnel lié à la cession des parts dans Regeneron.

Sanofi profite de son appartenance à un secteur résilient à la crise du Covid-19 : la santé.

Le groupe pharmaceutique est présent dans 100 pays et réalise la majorité de son chiffre d'affaires aux États-Unis (13,46 milliards d'€ en 2020, soit 37 % du C.A global 2020 de 36,04 milliards d'€). Son budget R&D (Recherche & Développement) a atteint plus de 5 milliards d'€ l'an dernier.

En ce qui concerne le vaccin contre le Covid-19, Sanofi pourrait finaliser son vaccin d'ici fin 2021, bientôt au stade d'essai clinique de phase 3.

4. LVMH : 1ère marque de luxe au monde dans la vente de produits haut de gamme

Bénéfice 2020 : 4 702 millions d'€

Bénéfices cumulés 10 ans : 46 719 millions d'€

LVMH s'adjuge un chiffre d'affaires 2020 de 44,65 milliards d'€, en chute de 17 % par rapport à 2019 (53,7 milliards d'€) pour un bénéfice net 2020 de 4,7 milliards d'€ contre 7,17 milliards d'€ en 2019, soit 10,52 % de marge bénéficiaire en 2020.

Fin 2019, le groupe bénéficiait d'une croissance ininterrompue de son chiffre d'affaires annuel depuis plus de 10 ans.

Toutefois, il se rétracte en 2020 mais reste très résilient au regard de la crise du Covid-19. Le bénéfice est également intéressant à hauteur de 4,7 milliards d'€ en 2020, ce qui prouve la solidité du groupe LVMH même au sein d'un contexte économique dégradé.

Le groupe LVMH, dans le cadre de la démarche de responsabilité sociale du groupe, vient de lancer un fonds d'urgence de 30 millions d'€ pour venir en aide à ses salariés, notamment dans de contexte actuel de crise du Covid. Il sera alloué sous forme d'aide psychologique et/ou d'aides financières destinées aux plus nécessiteux. Rappelons également que LVMH a mis à contribution ses lignes de production durant le pic du coronavirus afin d'offrir des masques et du gel.

5. Axa : leader européen de l'assurance

Bénéfice 2020 : 3 164 millions d'€

Bénéfices cumulés 10 ans : 44 664 millions d'€

L'assureur Axa a profité d'une année 2020 résiliente au regard du contexte économique. Son chiffre d'affaires 2020 est en repli modéré pour s'établir à 96,7 milliards d'€ contre 103,5 milliards d'€ en 2019.

Le résultat net est quant à lui en repli mais reste correct, à hauteur de 3,16 milliards d'€ en 2020 contre 3,86 milliards d'€ en 2019. La marge bénéficiaire 2020 d'Axa ressort donc à 3,27 %.

Ce géant de l'assurance, d'envergure internationale, compte 121 000 collaborateurs et est implanté dans 57 pays. Plus de 105 millions de clients lui font confiance à travers le monde.

Le groupe fait actuellement face à des plaintes de certains de ses clients entrepreneurs au regard de son faible engagement concernant les indemnisations liées aux pertes de chiffres d'affaires induites par la pandémie de Covid-19 et l'arrêt brutal de l'activité que celle-ci a pu entraîner, notamment des gérants de restaurants. Le PDG du groupe, Thomas Burbel, a annoncé qu'Axa prendrait ses responsabilités et assure également avoir provisionné 500 millions d'euros pour renforcer les fonds propres des PME françaises.

6. L'Oréal : leader mondial du maquillage, de la beauté et des cosmétiques



Bénéfice 2020 : 3 563 millions d'€

Bénéfices cumulés 10 ans : 34 366 millions d'€

L'Oréal a profité d'une croissance solide et régulière de ses résultats annuels pendant plus de 10 ans, jusqu'en 2019. Avec un chiffre d'affaires 2020 de 27,99 milliards d'€ pour un bénéfice net de 3,56 milliards d'€ (soit une marge bénéficiaire de 12,72 %), le groupe connaît un ralentissement de son activité. Cependant, les résultats de L'Oréal 2020 résistent très bien dans un contexte où les populations ont connues des phases de confinement particulièrement dommageables pour son activité. En effet, le chiffre d'affaires du géant de la beauté ne perd que 6 % en 2020 par rapport à l'an dernier et son profit enregistre une baisse de seulement 5 %.

Cette performance résiliente des résultats 2020 de L'Oréal a été notamment possible grâce à la bonne dynamique des sites de e-commerce du groupe.

Le groupe L'Oréal se place comme leader mondial du secteur des cosmétiques grâce à ses 36 marques, ses 88 000 collaborateurs/trices et sa présence dans 150 pays.

7. EDF : 1er producteur d'électricité en France et en Europe

Bénéfices 2020 : 650 millions d'€

Bénéfices cumulés 10 ans : 27 696 millions d'€

Le groupe EDF réalise un chiffre d'affaires de 69,03 milliards d'€ en 2020 pour un bénéfice net de 650 millions d'€, soit une marge bénéficiaire de 0,94 %.

Bien que le chiffre d'affaires de 2020 ait été résilient (en repli de seulement 3 % par rapport à l'an dernier), le profit est plus impacté, passant de 5,16 milliards d'€ en 2019 à 650 millions d'€ en 2020, notamment du fait de la baisse du poste au compte de résultat relatif aux autres produits et charges financiers passants de 4,6 milliards d'€ en 2020 à 2,76 milliards d'€ en 2020.

Entre 2018 et 2019, EDF a doublé sa production d'électricité verte (solaire et éolienne), passant d'une capacité de 2,2 GW à 4,4 GW. EDF ambitionne d'atteindre les 18 GW d'énergie verte d'ici 2023, ainsi qu'une réduction de 40 à 50 % de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

Toujours d'ici 2030, EDF souhaite atteindre 50 GW d'électricité verte (81 % de la capacité de production du parc nucléaire français actuel). Pour réaliser ses ambitions, le groupe a émis en septembre 2020 une grande émission d'obligations (titres de dettes) dites vertes, à hauteur de 2,4 milliards d'€ avec des échéances en 2024. C'est une première mondiale.

8. Société Générale : grande banque française

Perte 2020 : - 258 millions d'€

Bénéfices cumulés 10 ans : 25 821 millions d'€

En 2020, la banque a généré un produit net bancaire de 22,11 milliards d'€ contre 24,67 milliards d'€ en 2019.

Société Générale accuse une perte de 258 millions d'€ au titre de l'année 2020 principalement causée par la hausse du coût du risque à hauteur de 3,31 milliards d'€ en 2020 contre 1,28 milliards d'€ en 2019. Son bénéfice 2019 était établi à 3,25 milliards d'€.

Fort de 30 millions de clients particuliers et sociétaires pour presque 150 000 collaborateurs, le groupe Société Générale est présent au sein de 76 pays.

Frédéric Oudéa, PDG du groupe, a récemment indiqué que sa banque bénéficiera d'un net rebond en 2021.

9. Orange : fournisseur d'accès internet, mobile et téléphonie

Bénéfice 2020 : 4 822 millions d'€

Bénéfices cumulés 10 ans : 24 723 millions d'€

Le chiffre d'affaires du groupe Orange est stable entre 2019 et 2020, passant de 42,24 milliards d'€ à 42,27 milliards d'€, tandis que le profit annuel enregistre une hausse, passant de 3,00 milliards d'€ en 2019 à 4,82 milliards d'€ en 2020.

Ce grand groupe des télécommunications possède 72 millions de clients pour ses services 4G à l'échelle mondiale. Il est également leader de la fibre optique en Europe avec 42 millions de foyers desservis.

Stéphane Richard, PDG d'Orange depuis 10 ans, a annoncé que le déploiement en France des nouveaux réseaux mobiles 5G devrait être opérationnel d'ici fin 2020.

10. Vinci : acteur français de la construction, concession et des transports

Bénéfice 2020 : 1 242 millions d'€

Bénéfices cumulés 10 ans : 22 913 millions d'€

Le chiffre d'affaires du groupe Vinci ainsi que son profit sont en repli courant 2020 mais restent résilients au sein d'un contexte économique dégradé du fait de la crise sanitaire.

Avec 43,23 milliards d'€ de chiffre d'affaires 2020 et 48,05 milliards d'€ en 2019, le bénéfice passe quant à lui de 3,26 milliards d'€ en 2019 à 1,24 milliards d'€ en 2020.

Avec plus de 220 000 collaborateurs et une implantation au sein de 120 pays, Vinci est le leader européen des concessions de transport (aéroports, autoroutes, ferroviaire, etc.). Le groupe est également un grand constructeur d'infrastructures grâce à sa filiale Vinci Construction. Il dispose aussi d'activités dans le secteur de l'énergie.

Sur le terrain de l'écologie, Vinci a annoncé son désir d'utiliser 90 % de béton bas carbone d'ici 2030.

