Wall Street en ordre dispersé mais optimiste sur une baisse des taux de la Fed en septembre

Un trader travaille à la bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, l'indice Dow Jones touchant un record à la hausse, soutenu par les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre et par les gains enregistrés par UnitedHealth.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 260,62 points, soit 0,58%, à 45.171,88 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,10% à 6.474,81 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,02%, soit 4,99 points, à 21.705,68 points.

Bien que les dernières données des ventes au détail ont montré une hausse en ligne avec les attentes en juillet, celles des prix à l'importation ont fait craindre une reprise de l'inflation dans les mois à venir, sous l'effet des droits de douane, sans pour autant entamer les attentes d'une baisse des taux de la Fed à la rentrée.

"L'ensemble des données permet à la Fed de maintenir l'option d'une baisse des taux en septembre", a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

"Si l'on prend les composantes de l'inflation à la consommation et de l'inflation à la production et que l'on extrapole ces données à l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles, on obtient un résultat qui se situe largement dans les limites que la Fed souhaiterait voir pour se sentir à l'aise de réduire les taux en septembre", a-t-il ajouté.

Sur le front commercial, Donald Trump a déclaré qu'il dévoilerait la semaine prochaine des droits de douane sur l'acier et les semi-conducteurs, tandis que la rencontre entre le locataire de la Maison blanche et son homologue russe Vladimir Poutine vendredi en Alaska alimente sur les marchés l'espoir d'une résolution du conflit en Ukraine.

Aux valeurs, UnitedHealth Group gagne 9,60% après que Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, a révélé un nouvel investissement dans l'assureur santé.

Intel avance aussi, de 2,41%, profite d'une information de presse de l'agence Bloomberg selon laquelle le gouvernement américain envisage de prendre une participation au capital du groupe en difficulté.

En revanche, Applied Materials chute de près de 13% après avoir publié des prévisions médiocres pour le quatrième trimestre en raison de la faiblesse de la demande chinoise, alimentant les inquiétudes liées aux risques concernant les droits de douane.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)