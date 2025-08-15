L'Europe finit en ordre dispersé, les regards se tournent vers le sommet Trump-Poutine

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est représenté à la bourse de Francfort

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, tout comme Wall Street à mi-séance, dans un contexte de prudence après les dernières données sur l'inflation et avant le sommet réunissant le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,67% à 7.923,45 points. A Francfort, le Dax a perdu 0,01% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,42%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,28%, le FTSEurofirst 300 a perdu 0,04% et le Stoxx 600 a abandonné 0,02%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 1,22% et le CAC 40 a gagné 2,33%.

Ce vendredi, tous les regards se tournent vers le front géopolitique et l'Alaska, où Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront aux environs de 19h30 GMT, à Anchorage, pour la première fois depuis 2018, dans le cadre d'un sommet très attendu destiné à avancer vers un cessez-le-feu en Ukraine.

Une conférence de presse commune est prévue à l'issue de la rencontre.

"Il est temps de mettre fin à la guerre et toutes les mesures nécessaires doivent être prises par la Russie. Nous comptons sur l'Amérique", a écrit Volodimir Zelensky sur Telegram.

"La grande question sera bien sûr de savoir si, même en cas de cessez-le-feu, celui-ci sera durable", a déclaré Guy Miller, stratège en chef des marchés chez Zurich Insurance Group.

Le locataire de la Maison blanche a par ailleurs déclaré vendredi qu'il annoncerait des droits de douane sur les importations d'acier et de semi-conducteurs dans les deux prochaines semaines.

Sur le front des données économiques, les ventes au détail ont augmenté comme prévu en juillet, mais l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a chuté plus que prévu, en raison de la hausse des anticipations inflationnistes.

Par ailleurs, les données sur les prix à l'importation ont renforcé les craintes d'une reprise de l'inflation dans les mois à venir, sous l'effet des droits de douane, sans pour autant entamer les attentes d'une baisse des taux de la Fed à la rentrée.

"L'ensemble des données permet à la Fed de maintenir l'option d'une baisse des taux en septembre", a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

VALEURS

Le joaillier danois Pandora a chuté de plus de 18% après la publication de ses résultats trimestriels.

A WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,29% pour le Dow Jones, mais une baisse de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,35% pour le Nasdaq Composite.

CHANGES

Le dollar chute vendredi à l'issue d'une semaine riche en données, laissant intacte la perspective d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed en septembre, tandis que les investisseurs attendent d'en savoir plus sur les discussions en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine concernant l'Ukraine.

Le dollar perd 0,50% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,56% à 1,1711 dollar.

TAUX

Les rendements américains à plus long terme sont en hausse vendredi, alors que les investisseurs digèrent les dernières données relatives à l'inflation et réévaluent leurs paris sur la cadence de la prochaine baisse des taux de la Fed.

Le Treasuries à dix ans avance de 1,3 point de base (pb) à 4,3062%. Le deux ans gagne 0,3 pb à 3,7422%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 7,0 pb à 2,7764% et le deux ans de 2,6 pb à 1,9709%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent vendredi, les investisseurs attendant les discussions entre le président américain Donald Trump et le dirigeant russe Vladimir Poutine, qui, selon certains, pourraient conduire à un assouplissement des sanctions imposées à Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Le Brent abandonne 0,69% à 66,38 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,86% à 63,41 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)