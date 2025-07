Clariane : retombe vers 4,75E information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 10:41









(CercleFinance.com) - Clariane retombe vers 4,75E et se dirige vers le test de l'oblique moyen terme qui gravite vers 4,41E (et coïncide avec l'ex résistance de la mi-mars, ex-support du 23 juin).

Le prochain plancher se situerait vers la zone d'accumulation des 3,77E.





Valeurs associées CLARIANE 4,7940 EUR Euronext Paris -1,84%