Clariane dévoile une amélioration de ses résultats et confirme ses objectifs

Le groupe de soins et d'accompagnement des personnes fragiles a publié une amélioration de ses performances opérationnelles sur les six premiers mois de l'année 2026, soutenue par des revalorisations tarifaires et une hausse des volumes d'activité. La direction a confirmé l'ensemble de ses objectifs stratégiques.

Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires a affiché une croissance organique de 4,6% ( 1,6% en données publiées), pour un total de 2,699 milliards d'euros. Cette performance s'est appuyée sur un effet volume favorable ( 1,6%) et sur un effet prix positif ( 3%).

L'Ebitda a progressé de 14,9% pour atteindre 280 millions d'euros et la marge s'est élevée à 10,4%, contre 9,5% un an plus tôt. Le résultat net fait apparaître une perte de 48 millions d'euros (après 51 millions d'euros de coûts exceptionnels liés aux opérations de restructuration et de cessions mises en oeuvre depuis 2024), contre une perte de 59 millions d'euros au 30 juin 2025.

Pour l'ensemble de l'exercice, l'ex-Korian vise toujours une croissance organique moyenne annuelle de son chiffre d'affaires d'environ 5% et une amélioration de 100 à 150 points de base de la marge d'Ebitda par rapport à 2023 (10,5%).