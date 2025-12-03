Clariane cède un portefeuille d’actifs à Care Property Invest pour environ €74 mlns

Le gestionnaire français de maisons de retraite Clariane CLARI.PA a annoncé mercredi la cession d’un portefeuille d’actifs de santé situés en Belgique à Care Property Invest CPINV.BR , pour une quote-part d'environ 74 millions d’euros.

Ce portefeuille, d'une valeur de 143 millions d’euros et que Clariane détient à 52,2%, est composé des murs de 9 maisons de repos et de soins.

"Cette opération contribuera à la réduction l’endettement et du levier financier du groupe, dans le prolongement du plan de renforcement de la structure financière finalisé en juillet dernier", explique le groupe dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)