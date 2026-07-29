Clariane-CA en hausse de 4,6% au S1, objectifs confirmés

Clariane CLARI.PA a fait état mercredi d'une hausse organique de 4,6% de son chiffre d'affaires au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs.

Le gestionnaire français de maisons de retraite a enregistré 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les six premiers de l'année, contre 2,57 milliards d'euros un an plus tôt, au proforma des cessions.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs, visant sur la période 2025-2028 une croissance annuelle moyenne d'environ 4% de son chiffre d'affaires et de 7% à 9% de son Ebitda pre-IFRS.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)