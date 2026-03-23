Claranova s'allie à Reverso pour l'intelligence documentaire multilingue
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 08:25
Les deux groupes ont développé une plateforme d'intelligence documentaire multilingue alliant l'intelligence artificielle, les technologies avancées d'Avanquest en matière d'extraction, de compréhension et de traitement des PDF et les technologies multilingues de Reverso.
Elle permet ainsi aux organisations de comprendre, traduire et éditer des documents complexes tout en conservant leur structure et leur mise en page. S'appuyant sur une architecture documentaire propriétaire intégrée, elle permet aux documents de rester dans un environnement maîtrisé.
Conçue nativement autour de l'intelligence artificielle, cette solution est destinée aux environnements professionnels exigeants et réglementés. Son déploiement mondial devrait débuter au 2e trimestre 2026.
Cette alliance s'inscrit dans la stratégie de recentrage de Claranova vers des activités logicielles B2B à plus forte valeur ajoutée, fondées sur des actifs technologiques propriétaires et sur des usages professionnels récurrents.
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