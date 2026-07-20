CLARANOVA : Nomination d’Éric Roussel en qualité de Directeur Financier du Groupe

Paris, France - le 20 juillet 2026 – 8h00. Claranova (Euronext Growth Paris : FR0013426004 - ALCLA) annonce la nomination d’Éric Roussel au poste de Directeur Financier du Groupe, à compter de ce jour, lequel rejoint le Comité Exécutif. Il succède à Antonio Adornato, Directeur Financier par intérim.



Titulaire d'un Master en Finance de l'Institut Mines-Télécom Business School et Certified Public Accountant (CPA), Éric Roussel dispose d'une solide expérience financière internationale de plus de vingt ans. Il a débuté sa carrière chez Ernst & Young, à Paris et à New York, où il a passé quatorze ans, d'abord en audit puis au sein des équipes de Transaction Advisory Services, accompagnant des clients corporate et de private equity dans d'importantes opérations transfrontalières. Il a ensuite occupé pendant sept ans les fonctions de Directeur Financier de Mega International, éditeur de logiciels SaaS, où il a orchestré deux refinancements et la transformation organisationnelle du Groupe.