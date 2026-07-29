CLARANOVA : Chiffre d'affaires annuel 2025-2026

Paris, France — le 29 juillet 2026, 18h00 (CET). Claranova (Euronext Growth Paris : FR0013426004 – ALCLA) publie son chiffre d'affaires de l'exercice 2025-2026 (juillet 2025 – juin 2026), premier exercice complet après l'achèvement du recentrage sur l'édition de logiciels SaaS.



Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 94 M€, en repli de -12% à périmètre et taux de change constants (-21% en données publiées), intégrant un effet de change négatif de -4 points et un effet périmètre de -5 points lié à la cession des activités non-core américaines (Avanquest North America LLC) en octobre 2025.



Amélioration de la performance du 4ème trimestre



Au 4ème trimestre 2025-2026 (avril – juin 2026), le repli organique s'atténue (-11% contre -12% sur les neuf premiers mois), traduisant l'inflexion progressive attendue de la trajectoire. L'activité Document (PDF) affiche une croissance de +4% sur l'ensemble de l'exercice, portée par l'accélération des investissements marketing engagée au 3ème trimestre. La composante Software d'Utilitaires enregistre un trimestre en nette progression, tandis que sa composante publicitaire et l'activité Photo poursuivent leur repli structurel, conformément à la dynamique industrielle du marché et à la stratégie de l’entreprise.