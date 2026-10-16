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Citizens Financial recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 14:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Le titre de Citizens Financial Group CFG.N , groupe bancaire régional américain spécialisé dans les services financiers, a reculé de 2,6 % à 61,79 dollars en pré-ouverture

** CFG annonce un chiffre d'affaires de 2,32 milliards de dollars au troisième trimestre, légèrement en deçà des estimations de 2,34 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires, à 599 millions de dollars, dépasse les estimations de 596,61 millions de dollars

** L'action se négocie à 10,17 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, soit un peu au-dessus de la médiane du secteur, qui s'établit à 10,18

** 18 des 21 courtiers attribuent à CFG la recommandation « acheter » ou mieux, 3 recommandent de « conserver »; objectif de cours médian: 78 dollars

** À la clôture d’hier, l’action CFG affichait une hausse de plus de 8 % depuis le début de l’année

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