Citigroup vise une rentabilité entre 11% et 13% en 2027 et 2028

Citigroup C.N a annoncé jeudi viser un rendement ajusté des fonds propres tangibles compris entre 11% et 13% pour 2027 et 2028, la banque misant sur la refonte menée par sa directrice générale, Jane Fraser, pour renforcer sa rentabilité.

Indicateur clé du secteur, le rendement des capitaux propres tangibles est attendu entre 10% et 11% cette année pour la holding de services financiers.

L'annonce de ses objectifs pour 2027 et 2028 intervient avant la journée des investisseurs prévue jeudi, au cours de laquelle la banque devrait présenter ses objectifs à moyen terme pour ses activités.

Les analystes avaient prévu des objectifs de rendement ajusté des fonds propres tangibles pouvant atteindre 15% à 18% d'ici la fin de la décennie.

Six ans après son entrée en fonction à la tête de Citigroup, Jane Fraser organise sa deuxième journée des investisseurs pour présenter les résultats d’une réorganisation massive qui a réduit la taille de l'établissement. Depuis son arrivée, l'action Citigroup a progressé de plus de 80%.

Le mois dernier, le bénéfice de Citigroup a dépassé les attentes des analystes au premier trimestre, la banque enregistrant de solides revenus grâce à ses activités de trading et bénéficiant d'une forte activité de transactions.

Citigroup a affiché un rendement ajusté des fonds propres tangibles de 13,1% au cours du trimestre et a enregistré son chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé depuis dix ans, à 24,6 milliards de dollars (20,91 milliards d'euros).

(Rédigé par Tatiana Bautzer à New York et Utkarsh Shetti à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)