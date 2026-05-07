Citigroup vise un rendement à court terme de 11% à 13% sur ses actifs corporels

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Citigroup C.N vise un rendement ajusté des fonds propres tangibles compris entre 11% et 13% pour 2027 et 2028, a annoncé la banque à la veille de sa journée des investisseurs prévue jeudi.

Ces nouveaux objectifs s'inscrivent dans la continuité de l'ambition de Citi d'atteindre un ROTCE compris entre 10% et 11% cette année. Cet indicateur est un chiffre clé du secteur qui mesure la rentabilité des actifs corporels.