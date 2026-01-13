Citigroup relève Zoom Communications à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Citigroup relève Zoom Communications ZM.O de "neutre" à "achat"

** Relève son objectif de cours à 106$ contre 94$, soit une hausse de 22,2% par rapport à la dernière clôture du titre

** Elle identifie un catalyseur de croissance "plus clair" qui peut générer plus de 5 % de croissance durable du chiffre d'affaires

** Elle ajoute que cela est dû aux moteurs de croissance multi-produits provenant du Zoom Contact Center (ZCC) et à l'amélioration de la monétisation de l'IA via Custom AI Companion

** Elle estime que ZM est bien positionné pour l'IA dans les logiciels grâce à son infrastructure vidéo et de bande passante différenciée

** Sur les 31 sociétés de courtage, 15 recommandent "d'acheter" ou une note supérieure, 14 de "conserver" et 2 de "vendre"; l'objectif de cours médian est de 94,5 $ - données compilées par LSEG

** ZM a augmenté de 5,7 % en 2025