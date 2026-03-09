Citigroup relève l'objectif de prix de Caterpillar en raison de la forte demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Citigroup relève l'objectif de prix du fabricant d'équipements de construction et d'exploitation minière Caterpillar CAT.N de 760 $ à 785 $, et réitère sa notation "achat"

** Le nouveau PT représente une hausse de 15,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires de la production d'énergie, grâce à la forte demande en énergie de secours et en énergie primaire des centres de données, soutenue par l'expansion continue de la capacité qui devrait s'accélérer jusqu'en 2030

** Les ventes de machines, d'électricité et d'énergie (MP&E) de CAT devraient connaître une croissance à un chiffre, soutenue par un carnet de commandes record d'environ 51 milliards de dollars au 4ème trimestre 2025 et une demande stable dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et de l'électricité

** Cependant, les marges de CAT devraient être quelque peu volatiles en raison de l'impact des tarifs douaniers

** Les actions de CAT sont en baisse de 1,2 % avant le marché

** La médiane des prévisions des 30 courtiers qui couvrent le titre est de 700 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action CAT a progressé de 18,9 % depuis le début de l'année