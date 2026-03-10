 Aller au contenu principal
Citigroup progresse grâce à une solide performance des marchés de capitaux au premier trimestre
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions du géant de Wall Street Citigroup

C.N augmentent de 1,3 % à 107,92 $ dans les premiers échanges ** Lors de la Conférence mondiale des institutions financières de RBC, la directrice générale de Citigroup, Jane Fraser, a déclaré que les dépenses de consommation augmentent et que les bilans sont probablement les plus solides depuis qu'elle est en poste

** Le facteur imprévisible majeur est évidemment le Moyen-Orient. La grande question est celle de la durée et de la capacité d'endiguement" - Jane Fraser ** Citigroup s'attend à ce que les revenus de la banque d'investissement et des marchés au T1 augmentent d'un pourcentage à deux chiffres, autour de 15 %.

** Les investisseurs se sont désintéressés des valeurs bancaires ces dernières semaines, car le conflit en cours au Moyen-Orient et les inquiétudes sur le marché du travail alimentent les craintes d'un contexte stagflationniste

** La grande majorité des mises à jour des équipes de direction des banques sur les tendances fondamentales ont été constructives. Par conséquent, tout développement macroéconomique positif (en particulier concernant la guerre en Iran) pourrait déclencher un net rebond des actions, en particulier si les commentaires des équipes de direction des banques lors d'une conférence sectorielle cette semaine restent favorables aux perspectives de bénéfices par action" - BofA Global Research

** A la dernière clôture, Citigroup a baissé de 8,7 % depuis le début de l'année

