 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Citigroup étend ses services de paiements instantanés transfrontaliers à ses banques partenaires
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tatiana Bautzer

Citigroup a annoncé avoir effectué son premier virement international instantané en dollars avec une banque partenaire, la Siam Commercial Bank en Thaïlande.

* Phillip Securities Thailand, un client de la SCB, a effectué un virement instantané en dollars depuis un compte Citigroup au Royaume-Uni vers un compte de la Siam Commercial Bank en Thaïlande pendant le week-end férié du 4 juillet aux États-Unis, a précisé Citigroup dans un communiqué.

* La SCB fait partie des 300 banques intégrées au réseau international de paiements instantanés de Citi, qui dessert les clients multinationaux de la division Services de Citi.

* Debopama Sen, responsable des paiements chez Citi, a déclaré constater un intérêt croissant des clients pour les virements internationaux instantanés entre des comptes détenus dans différentes banques.

* Les virements internationaux instantanés entre comptes Citigroup détenus par des entreprises s’élèvent à 1 milliard de dollars par jour.

Valeurs associées

CITIGROUP
137,390 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
31,76 -2,04%
CAC 40
8 306,53 +0,65%
Pétrole Brent
78,69 -0,99%
SOITEC
103,65 +5,40%
STELLANTIS
4,6385 -1,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank