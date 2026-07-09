Citigroup étend ses services de paiements instantanés transfrontaliers à ses banques partenaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tatiana Bautzer

Citigroup a annoncé avoir effectué son premier virement international instantané en dollars avec une banque partenaire, la Siam Commercial Bank en Thaïlande.

* Phillip Securities Thailand, un client de la SCB, a effectué un virement instantané en dollars depuis un compte Citigroup au Royaume-Uni vers un compte de la Siam Commercial Bank en Thaïlande pendant le week-end férié du 4 juillet aux États-Unis, a précisé Citigroup dans un communiqué.

* La SCB fait partie des 300 banques intégrées au réseau international de paiements instantanés de Citi, qui dessert les clients multinationaux de la division Services de Citi.

* Debopama Sen, responsable des paiements chez Citi, a déclaré constater un intérêt croissant des clients pour les virements internationaux instantanés entre des comptes détenus dans différentes banques.

* Les virements internationaux instantanés entre comptes Citigroup détenus par des entreprises s’élèvent à 1 milliard de dollars par jour.