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Citigroup dépasse les 5% du capital de Renault
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 14:40

Dans un avis adressé à l'AMF, Citigroup a déclaré avoir franchi en hausse, le 26 mai, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Renault, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir indirectement 15 492 670 actions Renault représentant autant de droits de vote, soit 5,24% du capital et 3,82% des droits de vote du constructeur automobile au losange.

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