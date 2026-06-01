Citigroup dépasse les 5% du capital de Renault

Dans un avis adressé à l'AMF, Citigroup a déclaré avoir franchi en hausse, le 26 mai, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Renault, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le groupe bancaire américain a précisé détenir indirectement 15 492 670 actions Renault représentant autant de droits de vote, soit 5,24% du capital et 3,82% des droits de vote du constructeur automobile au losange.