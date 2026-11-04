 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Citi table sur un objectif de cours à 0 à 3 mois de 4.500 dollars l'once pour l'or
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 16:10

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions et des éléments de contexte tirés du paragraphe 2)

Citi a annoncé mercredi qu’elle fixait un objectif de cours à 4.500 dollars l’once pour l’or à l’horizon de 0 à 3 mois, estimant qu’il existe un potentiel de hausse substantiel si le détroit d’Ormuz rouvre et si le conflit entre le Yémen et l’Arabie saoudite s’apaisait d’ici la fin de l’année, comme elle le prévoit.

* La banque prévoit également un objectif de cours à 6-12 mois de 5.000 dollars l'once pour l'or

* Citi a également indiqué que si les cours du pétrole chutaient fortement, la Réserve fédérale pourrait commencer à baisser ses taux, ce qui rendrait l’or plus attractif pour les investisseurs et contribuerait à alimenter une nouvelle hausse mondiale du cours de l’or

* Toutefois, la banque a revu à la baisse ses prévisions de prix moyen de l’or pour l’ensemble des années 2026 et 2027, les ramenant respectivement à 4.460 dollars l’once et 4.700 dollars l’once, contre 4.560 dollars l’once et 5.000 dollars l’once précédemment

* Dans son scénario pessimiste, auquel Citi attribue une probabilité de 30 %, l’or pourrait chuter à 3.500 dollars l’once si les perturbations au Moyen-Orient maintiennent les prix de l’énergie à un niveau élevé, si l’inflation persiste et si la Réserve fédérale conserve une orientation de resserrement monétaire

* Citi estime que les dépenses mondiales annualisées en or ont chuté à environ 820 milliards de dollars au troisième trimestre, contre environ 1.150 milliards de dollars au premier trimestre, en raison d’un affaiblissement de la demande de lingots et de pièces, bien que les entrées dans les ETF et les achats des banques centrales soient restés soutenus

* Dans son scénario haussier, auquel elle attribue une probabilité de 10 %, Citi part du principe qu’un accord rapide entre les États-Unis et l’Iran ferait chuter brutalement les cours du pétrole, ce qui pousserait la Fed à baisser ses taux, affaiblirait le dollar et inciterait les investisseurs à se ruer sur l’or, provoquant ainsi une forte remontée tant sur le marché physique que sur le marché financier de l’or.

* Les cours de l’or ont grimpé de 3 % mercredi, le dollar ayant reculé, ce qui a stimulé la demande de lingots, après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, tandis que les investisseurs attendaient les chiffres de l’emploi américain de cette semaine pour obtenir de nouveaux indices sur les perspectives de taux de la Réserve fédérale GOL/

* Les cours au comptant de l’or XAU= s’établissaient à environ 4.038,50 dollars l’once à 9 h 30 (heure de l’Est).

Investir dans l'or

Valeurs associées

CITIGROUP
125,440 USD NYSE +2,23%
Or
4 040,95 USD Six - Forex 1 +2,82%
Platine
1 434,50 USD Six - Forex 1 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2026 à 16:10:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
17,72 +6,81%
CAC 40
8 193,11 +2,15%
Pétrole Brent
98,7 -5,34%
BIOPHYTIS
0,04 +55,04%
SOITEC
109,25 -12,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank