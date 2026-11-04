Citi table sur un objectif de cours à 0 à 3 mois de 4.500 dollars l'once pour l'or

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(Ajoute des précisions et des éléments de contexte tirés du paragraphe 2)

Citi a annoncé mercredi qu’elle fixait un objectif de cours à 4.500 dollars l’once pour l’or à l’horizon de 0 à 3 mois, estimant qu’il existe un potentiel de hausse substantiel si le détroit d’Ormuz rouvre et si le conflit entre le Yémen et l’Arabie saoudite s’apaisait d’ici la fin de l’année, comme elle le prévoit.

* La banque prévoit également un objectif de cours à 6-12 mois de 5.000 dollars l'once pour l'or

* Citi a également indiqué que si les cours du pétrole chutaient fortement, la Réserve fédérale pourrait commencer à baisser ses taux, ce qui rendrait l’or plus attractif pour les investisseurs et contribuerait à alimenter une nouvelle hausse mondiale du cours de l’or

* Toutefois, la banque a revu à la baisse ses prévisions de prix moyen de l’or pour l’ensemble des années 2026 et 2027, les ramenant respectivement à 4.460 dollars l’once et 4.700 dollars l’once, contre 4.560 dollars l’once et 5.000 dollars l’once précédemment

* Dans son scénario pessimiste, auquel Citi attribue une probabilité de 30 %, l’or pourrait chuter à 3.500 dollars l’once si les perturbations au Moyen-Orient maintiennent les prix de l’énergie à un niveau élevé, si l’inflation persiste et si la Réserve fédérale conserve une orientation de resserrement monétaire

* Citi estime que les dépenses mondiales annualisées en or ont chuté à environ 820 milliards de dollars au troisième trimestre, contre environ 1.150 milliards de dollars au premier trimestre, en raison d’un affaiblissement de la demande de lingots et de pièces, bien que les entrées dans les ETF et les achats des banques centrales soient restés soutenus

* Dans son scénario haussier, auquel elle attribue une probabilité de 10 %, Citi part du principe qu’un accord rapide entre les États-Unis et l’Iran ferait chuter brutalement les cours du pétrole, ce qui pousserait la Fed à baisser ses taux, affaiblirait le dollar et inciterait les investisseurs à se ruer sur l’or, provoquant ainsi une forte remontée tant sur le marché physique que sur le marché financier de l’or.

* Les cours de l’or ont grimpé de 3 % mercredi, le dollar ayant reculé, ce qui a stimulé la demande de lingots, après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, tandis que les investisseurs attendaient les chiffres de l’emploi américain de cette semaine pour obtenir de nouveaux indices sur les perspectives de taux de la Réserve fédérale GOL/

* Les cours au comptant de l’or XAU= s’établissaient à environ 4.038,50 dollars l’once à 9 h 30 (heure de l’Est).