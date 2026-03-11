Citi, StanChart évacuent leurs bureaux de Dubaï, HSBC ferme ses succursales au Qatar alors que les craintes s'intensifient

* Citigroup demande à son personnel d'évacuer les bureaux du DIFC, selon une note de service

* HSBC ferme ses succursales au Qatar pour assurer la sécurité de son personnel et de ses clients

* L'Iran menace les banques américaines et israéliennes dans la région du Golfe

* Le statut de Dubaï en tant que centre financier est menacé

(Ajout de Citigroup dans le titre, les paragraphes 1 à 3, StanChart refusant tout commentaire dans le paragraphe 5, détails sur les banques américaines, contexte dans l'ensemble de l'article) par Hadeel Al Sayegh et Lawrence White

Citigroup et Standard Chartered ont commencé à évacuer leurs bureaux de Dubaï, demandant à leur personnel de travailler à domicile, ont indiqué des sources mercredi, alors que les banques renforcent leurs précautions après que l'Iran a menacé les intérêts bancaires du Golfe liés aux Etats-Unis et à Israël.

Le géant financier américain Citigroup C.N a demandé à son personnel d'évacuer les bureaux du Centre financier international de Dubaï (DIFC) et du quartier Oud Metha de Dubaï, selon une note envoyée aux employés dont Reuters a eu connaissance, leur demandant de travailler à domicile jusqu'à nouvel ordre.

Un porte-parole de la banque a déclaré qu'elle continuait à prendre des mesures pour assurer la sécurité du personnel et qu'elle avait mis en place des plans d'urgence pour garantir la continuité des activités.

La société britannique StanChart STAN.L est très présente aux Émirats arabes unis, Dubaï étant aujourd'hui un centre financier majeur pour les principaux prêteurs internationaux, notamment JPMorgan JPM.N et HSBC HSBA.L , ainsi que pour les cabinets d'avocats et les gestionnaires d'actifs.

Un porte-parole de StanChart s'est refusé à tout commentaire.

Par ailleurs, HSBC a fermé toutes ses succursales au Qatar jusqu'à nouvel ordre, selon un avis à la clientèle, expliquant que cette mesure visait à assurer la sécurité du personnel et des clients.

Ces mesures ont été prises après qu'un porte-parole du quartier général du commandement militaire Khatam al-Anbiya de Téhéran a déclaré mercredi que l'Iran viserait les intérêts économiques et bancaires liés aux États-Unis et à Israël dans la région, à la suite d'une attaque contre une banque iranienne.

Un bâtiment administratif lié à la banque Sepah, l'une des plus grandes banques publiques d'Iran, historiquement liée à l'armée, a été touché cette nuit à Téhéran, a rapporté l'agence de presse semi-officielle Mehr.

De nombreux employés d'entreprises étrangères et locales avaient déjà été priés par leurs employeurs de travailler à domicile après que l'Iran eut répondu aux frappes américaines et israéliennes en tirant des missiles sur des cibles au Moyen-Orient, causant des morts, des dégâts et des perturbations dans les transports.

LE CONFLIT AFFAIBLIT LE STATUT DE VALEUR REFUGE DE DUBAÏ

La guerre dans la région a écorné l'argumentaire de Dubaï auprès des entreprises internationales en tant que centre économique le plus fiable de la région, suscitant des craintes de fuite des capitaux, de licenciements et de délocalisation d'entreprises, a rapporté l'agence Reuters la semaine dernière.

La création du DIFC en 2004 a donné le coup d'envoi des efforts déployés par Dubaï pour attirer les entreprises financières.

À la fin de l'année 2025, le DIFC accueillait plus de 290 banques, 102 fonds spéculatifs, 500 sociétés de gestion de patrimoine et 1 289 entités familiales, couronnant ainsi la transition de Dubaï, qui a duré des décennies, d'un modeste port de pêche à un centre financier mondial étincelant.

StanChart, qui réalise près de 6 % de son revenu global dans les Émirats arabes unis selon les documents déposés par la société, a, ces dernières années, installé de plus en plus de cadres supérieurs dans la région.

Le directeur général de sa banque d'investissement, Roberto Hoornweg, est basé à Dubaï, comme le montre le site web de StanChart, ce qui fait de lui l'un des plus hauts responsables financiers d'une banque mondiale à être basé dans la région.

M. Hoornweg s'est refusé à tout commentaire par l'intermédiaire d'un porte-parole de la banque.

Georges Elhedery, directeur général de HSBC, a déclaré lundi que la "conviction de la banque dans les fondamentaux et l'avenir du CCG (Conseil de coopération du Golfe) est inchangée", ce qui constitue l'un des premiers commentaires d'un patron de banque internationale sur la crise qui s'aggrave.

"La sécurité de nos collègues et de nos clients reste notre priorité absolue", a déclaré HSBC dans un communiqué mercredi à propos de son personnel basé à Dubaï.

Un porte-parole de JPMorgan JPM.N s'est refusé à tout commentaire.

Chez Goldman Sachs GS.N , les employés de la région travaillent depuis leur domicile et suivent les instructions officielles locales, a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier.