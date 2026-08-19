Citi se montre optimiste quant aux obligations zambiennes après la réélection de Hichilema

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Citi a relevé la note des obligations internationales de la Zambie à « surpondérer » et a indiqué qu'elle comptait acheter des titres de dette des collectivités locales lors de l'adjudication de vendredi, invoquant la stabilité politique qui règne depuis la réélection du président Hakainde Hichilema.

Voici quelques détails:

* Citi indique qu’elle prévoit d’acheter l’obligation en monnaie locale à sept ans lors de l’adjudication de vendredi – la première vente de dette depuis l’annonce de la victoire de M. Hichilema aux élections de la semaine dernière.

* La banque s'attend à une forte demande, car la liquidité du système financier dépasse le volume des obligations proposées.

* Citi a également indiqué avoir revu sa position sur les obligations internationales, passant d’une pondération conforme au marché à une surpondération.

* Hichilema a remporté un second mandat , avec environ 60 % des voix.

* Citi a indiqué que Moody’s pourrait relever la note de la Zambie, actuellement notée Caa2, à mesure que la situation politique se stabilise. La banque a ajouté que S&P pourrait relever la note à B- en 2027 si le gouvernement s’en tient à son plan d’assainissement budgétaire.

* Le gouvernement n’envisage pas d’emprunter sur les marchés internationaux avant d’avoir conclu un nouvel accord avec le Fonds monétaire international, ce que Citi prévoit d’ici la fin de l’année.

* Parmi les risques pesant sur les échanges figurent d’éventuels troubles politiques et l’impact économique du phénomène El Niño début 2027.