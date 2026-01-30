Citi s'attend à une action limitée des États-Unis et d'Israël sur l'Iran afin d'éviter une escalade

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citi s'attend à ce que les États-Unis et Israël prennent des mesures limitées contre l'Iran à court terme, en évitant une réaction d'escalade, afin de pousser le pays à conclure un accord sur son programme nucléaire, a déclaré la banque dans une note jeudi.

Les mesures limitées comprennent probablement des actions militaires américaines limitées et des saisies de pétroliers qui devraient maintenir la prime de risque élevée sur les marchés pétroliers, en particulier en raison des craintes que l'Iran ferme le point de transit clé du détroit d'Ormuz, a déclaré la banque.

Les prix du pétrole ont grimpé de 3 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis cinq mois jeudi, en raison des inquiétudes croissantes concernant l'interruption de l'approvisionnement mondial si les États-Unis attaquent l'Iran, l'un des plus grands producteurs de brut de l'OPEP. O/R

Le président américain Donald Trump envisage des options contre l'Iran qui incluent des frappes ciblées sur les forces de sécurité et les dirigeants pour inspirer les manifestants, selon plusieurs sources, alors même que des responsables israéliens et arabes ont déclaré que la puissance aérienne ne suffirait pas à renverser les dirigeants cléricaux.

Le scénario de base de la banque pour des actions limitées, qui a une probabilité de 70 % de se produire, "reflète la sensibilité des États-Unis à la hausse des prix de l'énergie" en raison de considérations politiques intérieures, "la préférence du président Trump pour éviter la guerre et la probabilité que les pressions intérieures en cours en Iran offrent un potentiel de changement qui pourrait conduire à un accord", a déclaré la banque.

Citi ne s'attend pas à une réponse importante de l'Iran "car il ne veut pas non plus de guerre, car il est confronté à une économie chancelante et à des troubles civils."

La banque estime à 30 % le risque d'un conflit accru mais limité et d'une instabilité politique interne en Iran, entraînant des perturbations intermittentes de la production et des exportations de pétrole, et à 10 % le risque de pertes substantielles de l'approvisionnement régional dues à des troubles civils avec les États-Unis et Israël.

Dans son scénario de base, Citi s'attend à un accord entre les États-Unis et l'Iran et à une désescalade à un moment donné en 2026, ce qui réduirait la prime de risque géopolitique liée à l'Iran, actuellement de 7 à 10 dollars le baril avec un Brent proche de 70 dollars.

Jeudi, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont établis à 70,71 dollars le baril.