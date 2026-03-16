Nvidia bondit brièvement ; son directeur général anticipe 1 000 milliards de dollars d'opportunités de revenus pour les puces d'IA d'ici 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions de Nvidia NVDA.O ont brièvement accentué leurs gains et atteint un sommet en séance lundi après-midi, le directeur général Jensen Huang ayant déclaré que la société s'attendait à au moins 1 000 milliards de dollars d'opportunités de revenus jusqu'en 2027 grâce aux dernières puces d'intelligence artificielle de l'entreprise ** Jensen Huang a fait ces commentaires lors de la conférence annuelle des développeurs du fabricant de puces

** Il a également dévoilé la nouvelle puce d'inférence IA Groq 3 LPX

** L'action était en hausse de 1,8 % à 183,53 $ dans un marché agité, et en hausse de près de 5 % à son plus haut niveau en séance de 188,88 $

** NVDA reste en baisse d'environ 2 % depuis le début de l'année