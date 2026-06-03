Citi revoit à la baisse l'objectif de cours de Beach Energy en Australie et maintient sa recommandation « Vendre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Citi revoit à la baisse son objectif de cours pour la société australienne Beach Energy BPT.AX à 1,05 dollar australien par action, tout en maintenant sa recommandation « Vendre »

** La société de courtage réduit son bénéfice net après impôts (NPAT) de base pour l'exercice 2026 de 18 % afin de refléter la baisse de nos prévisions de ventes de pétrole brut pour le quatrième trimestre, entre autres

** Elle abaisse ses prévisions de dépenses d'investissement de développement en tenant compte de la vente de l'actif Artisan, mais considère cette transaction comme légèrement positive

** Indique que BPT monétise « de manière proactive » ses actifs non stratégiques, tandis que la montée en puissance du gisement de gaz de Waitsia réduit les risques et que les éventuelles opérations de fusion-acquisition prolongent la durée de vie des réserves

** Citi estime également que BPT disposera d'une marge de manœuvre au bilan d'environ 1,1 milliard de dollars australiens (789,47 millions de dollars) avec un ratio d'endettement de 25 % d'ici la fin de l'exercice 2027, signalant une restructuration du marché énergétique national comme catalyseur potentiel à court terme

** Parmi les 12 analystes, un recommande d'« acheter » le titre ou mieux, six de « conserver » et cinq de « vendre »; leur objectif de cours médian est de 1,14 dollar australien – données compilées par LSEG

** Le titre a perdu environ 6 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,3933 dollar australien)