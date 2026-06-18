Citi reporte ses prévisions concernant le calendrier des baisses de taux de la Fed ; les données et les discours sous les projecteurs après la réforme de la politique monétaire de Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le commentaire de la Deutsche Bank au paragraphe 8)

* Citi prévoit une nouvelle baisse des taux de la Fed en octobre, contre septembre auparavant

* Nomura, BofA et la Deutsche Bank soulignent les risques croissants d'une hausse des taux

* Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, abandonne les indications prospectives

* Les données économiques et les discours des responsables deviendront essentiels après l'abandon des indications prospectives, selon les analystes

par Kanishka Ajmera et Rashika Singh

Citigroup a repoussé d’un mois ses prévisions concernant le début des baisses de taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, invoquant la position restrictive des décideurs politiques.

Citi, qui figure depuis longtemps parmi les courtiers les plus “colombes” vis-à-vis de la Fed, prévoit désormais des baisses de 25 points de base en octobre et décembre 2026, suivies d’une autre en janvier 2027. Auparavant, la banque tablait sur un assouplissement en septembre, octobre et décembre. Mercredi, sous la houlette de son nouveau président Kevin Warsh, la Fed a maintenu son taux directeur inchangé , mais près de la moitié des responsables monétaires s’attendent désormais à une hausse des taux cette année, dans un contexte d’inquiétudes croissantes liées à l’inflation.

Nomura et BofA, deux sociétés de courtage qui ne s’attendent pas à un assouplissement de la Fed, ont déclaré que le risque de hausses des taux cette année augmentait, compte tenu de ces prévisions “hawkish”. Selon l’outil FedWatch du CME Group, les traders anticipent désormais une probabilité de 50% d’une hausse des taux en septembre, contre 27% attendus la veille.

LES DONNÉES ET LES DISCOURS SOUS LES PROJECTEURS ALORS QUE WARSH ABANDONNE LES INDICATIONS PROSPECTIVES

Warsh a entamé son mandat par un vaste examen de la politique monétaire, qui a notamment conduit à l’abandon des indications prospectives.

“Je ne peux vous donner aucune indication prospective sur ce que nous allons faire ensuite”, a-t-il déclaré lors de sa première conférence de presse, ajoutant que ce dispositif n’était pas “bien adapté” à la conjoncture économique actuelle. Dans une note, les analystes de la Deutsche Bank ont indiqué: “Une Fed qui ne s'appuie pas autant sur les indications prospectives pourrait souhaiter accélérer le resserrement de sa politique monétaire, ce qui créerait des risques de hausses de taux lors de la prochaine réunion.”

Certaines sociétés de courtage ont estimé que cette suppression inciterait les investisseurs à s’appuyer davantage sur les données économiques à venir et les commentaires des responsables de la Fed pour évaluer l’orientation de la politique monétaire, J.P. Morgan soulignant que les discours des décideurs politiques “prendraient une importance accrue”.

“L'abandon des indications prospectives au profit d'une communication axée sur les données et les événements accroît l'incertitude quant à la fonction de réaction de la politique monétaire”, a déclaré Barclays.

Barclays, qui prévoyait auparavant une baisse de 25 points de base en mars 2027, s’attend désormais à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés jusqu’à l’année prochaine.