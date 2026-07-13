Citi relève son objectif de cours pour Palo Alto et table sur des dépenses en matière de sécurité liées à l'IA pour soutenir la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet - ** Citigroup relève l'objectif de cours ( PANW.O ) de Palo Alto Networks , société spécialisée dans la cybersécurité, de 340 à 400 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 23 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que les dépenses en matière de sécurité basées sur l’IA maintiennent l’entreprise « en tête de file » pour les budgets consacrés à la cybersécurité

** Il indique que les premières analyses constructives et les enquêtes menées auprès des DSI justifient des révisions à la hausse des prévisions de chiffre d’affaires et des revenus récurrents annuels liés à la sécurité de nouvelle génération

** L'action de la société PANW.O progresse de 0,54% à 327,67 dollars

** 44 des 57 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 12 “conserver” et 1 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 330 $ – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre a progressé d’environ 77%