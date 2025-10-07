Citi relève le PT de Cummins, confiant dans ses prévisions de croissance à deux chiffres des bénéfices

7 octobre - ** Citi relève le PT de Cummins CMI.N de 485 $ à 500 $, une hausse de 13,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La hausse des prévisions reflète une plus grande conviction dans la croissance à deux chiffres des bénéfices de l'entreprise en 2026 et 2027

** Neuf des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur PT médian est de 406,60 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 26% depuis le début de l'année