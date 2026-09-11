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Citi réaffirme ses prévisions concernant le cours du cuivre à 15 000 dollars la tonne pour les 0 à 3 prochains mois
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 20:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, Citi a réaffirmé son objectif de cours pour le cuivre à l'horizon 0 à 3 mois, fixé à 15 000 dollars la tonne métrique, estimant que les facteurs favorables structurels, conjoncturels et stratégiques jusqu'en 2027 l'emportaient sur les risques liés à l'incertitude entourant les droits de douane américains et au niveau élevé des positions des fonds.

* Citi a maintenu son objectif de 15 000 dollars la tonne pour le cuivre, estimant que les fondamentaux à long terme de l'offre et de la demande restent favorables malgré une volatilité périodique des prix.

* La banque ne s'attend pas à ce que les États-Unis imposent de droits de douane sur les cathodes de cuivre, même si elle ne prévoit pas de clarification officielle avant la fin des élections de mi-mandat américaines, voire jamais.

* Citi a indiqué que le niveau élevé des positions des fonds pourrait exposer le cuivre à une réduction des risques à court terme si les incertitudes tarifaires augmentent, mais considère tout recul comme une opportunité d’achat.

* Les banques ont ajouté qu’elles considéreraient toute nouvelle réduction du risque à court terme liée aux incertitudes tarifaires comme une correction temporaire, compte tenu des facteurs et thèmes haussiers plus généraux pour le cuivre, et comme une opportunité d’accroître leur exposition.

* Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange

CMCU3 était stable à 14 238 dollars la tonne métrique à 16 h 00 GMT. MET/L

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