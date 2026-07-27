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Citi maintient ses objectifs de cours haussiers pour le cuivre en raison des pressions sur l'offre
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 16:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citi a maintenu lundi ses objectifs de cours haussiers pour le cuivre jusqu'à la fin de l'année, invoquant un resserrement des marchés physiques et des pressions sur l'offre en Chine.

* La banque a maintenu son objectif de 14 500 dollars par tonne métrique pour les contrats à échéance de zéro à trois mois , ainsi que son objectif de 15 000 dollars par tonne pour la fin de l'année.

* L' <ede référence du cuivreCMCU3> sur le London Metal Exchange s'échangeait à près de 13 770 dollars la tonne dans les séances officielles MET/L .

* « Alors que la croissance de la demande reste modérée, l’offre subit une pression bien plus forte », a indiqué Citi dans une note.

* La baisse des stocks visibles hors États-Unis, notamment en Chine, et la hausse de la demande chinoise à l’importation sont les symptômes de contraintes physiques sous-jacentes, a-t-il ajouté.

* Citi a également noté que l’offre minière reste sous pression à l’échelle mondiale et que la réaction du marché de la ferraille depuis le début de l’année face à la hausse des prix semble modérée.

* Les risques liés à l’offre minière au Chili et les contraintes liées à la teneur en soufre pourraient soutenir légèrement le sentiment du marché, a indiqué la banque.

* « Les prix se sont maintenus au cours du dernier mois malgré un certain recul des positions spéculatives longues et une faiblesse générale des matières premières », a déclaré Citi.

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