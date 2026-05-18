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Citi et HPS (BlackRock) s'engagent dans une collaboration en région EMEA
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 16:55

Citigroup et HPS Investment Partners, filiale de BlackRock, annoncent une collaboration stratégique visant à étendre des solutions de capital globales et l'accès au financement privé pour les emprunteurs entreprises et détenus par des sponsors dans la région EMEA.

Cette collaboration consiste en un programme de capital privé qui prévoit de financer 15 MdsEUR d'opportunités de dette dans la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique (EMEA) sur une période initiale de cinq ans.

Dans le cadre de l'initiative, Citi exploitera ses vastes capacités d'origination pour trouver des opportunités d'investissement pour le programme, conçu pour servir les emprunteurs principalement présents en Europe et, à terme, au Moyen-Orient.

Selon Citi et HPS, cette collaboration "démontre leur approche proactive pour répondre aux besoins changeants des clients sur le marché du crédit privé, en s'appuyant sur des relations solides pour stimuler la croissance et fournir des solutions de financement essentielles".

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