Citi annonce un programme de contrepartie pour les contributions gouvernementales aux comptes Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N égalera la contribution initiale de 1 000 dollars du gouvernement américain aux comptes Trump proposés aux familles des employés éligibles, a annoncé le banque américain jeudi.

Les comptes Trump, créés dans le cadre de la loi "One Big Beautiful Bill" du président Donald Trump et qui devraient être mis en place le 4 juillet, verront le Trésor américain déposer 1 000 dollars de capital de départ sur des comptes d'investissement pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028 et disposant d'un numéro de sécurité sociale valide.

Citi rejoint ses rivaux Bank of America BAC.N , Wells Fargo

WFC.N et JPMorgan Chase JPM.N , qui ont tous lancé des programmes similaires.

La Fondation Citi s'engage également à verser 5 millions de dollars pour faire connaître le programme, encourager la participation et fournir une aide à l'inscription, en particulier pour les familles à faibles revenus.

M. Trump a exhorté les entreprises américaines à contribuer aux comptes familiaux de leurs employés. Le président et son parti républicain ont cherché à répondre aux préoccupations des électeurs en matière d'accessibilité financière avant les élections de mi-mandat de novembre.

Les comptes ont été présentés par leurs partisans comme un outil de constitution de patrimoine à long terme permettant aux enfants d'épargner dès leur plus jeune âge.

Les partisans de ces comptes affirment que le fait de commencer à investir dès la naissance peut améliorer la mobilité économique et donner aux futurs travailleurs une meilleure chance de gravir les échelons de l'économie.

Les détracteurs ont toutefois souligné les risques qu'il y a à laisser des adultes de dix-huit ans accéder librement à ce qui pourrait alors devenir une somme d'argent considérable.