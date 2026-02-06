Wall Street tente un rebond après les déboires de la tech

Un trader travaille à la Bourse de New York, le 14 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, tentant de se reprendre à l'issue d'une semaine particulièrement tumultueuse pour les valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,63%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique avançait de 0,38% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,48%.

Nasdaq