 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les prix alimentaires en baisse dans le monde pour le cinquième mois d'affilée
information fournie par Boursorama avec AFP 06/02/2026 à 15:39

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Le prix global des denrées alimentaires dans le monde a reflué en janvier, pour le cinquième mois d'affilée, reflet d'une baisse des prix des produits laitiers, du sucre et de la viande, a indiqué vendredi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Au vu des récoltes en cours, la FAO a d'ailleurs confirmé sa prévision de production céréalière pour 2025, qui devrait pour la première fois dépasser 3 milliards de tonnes avec des récoltes record pour le blé, les céréales secondaires, comme l'orge, et le riz.

Ces prévisions "reflètent des rendements de blé plus élevés qu'anticipé en Argentine, au Canada et dans l'Union européenne", précise la FAO dans un communiqué.

L'indice FAO des prix alimentaires, qui suit l'évolution des prix internationaux d’un ensemble de denrées, a globalement reculé de 0,4% sur un mois et se situe "0,6% en dessous de son niveau de janvier 2025", et 22,7% sous son pic de mars 2022, juste après l'invasion russe de l'Ukraine.

Le prix des céréales a connu une légère augmentation (+0,2 sur un mois) portée par le riz (+1,8%), et malgré une légère baisse des prix mondiaux du blé et du maïs.

Des stocks de blé abondants ont atténué les inquiétudes liées aux conditions météorologiques en Russie et aux États-Unis, tandis que "des disponibilités mondiales amples" de maïs ont limité l’impact de conditions climatiques "défavorables" en Argentine et au Brésil.

L'indice des huiles végétales a également augmenté de 2,1% en janvier en raison d'une augmentation des prix des huiles de palme — deuxième hausse mensuelle d'affilée —, de soja et de tournesol. Les cotations de l'huile de colza ont légèrement reculé, reflet "d'une offre abondante dans l'Union européenne, à la suite d'importantes importations récentes".

L'ensemble des autres productions voient leurs prix refluer.

Les prix de la viande s'effritent (-0,4%) tandis que ceux des produits laitiers reculent de 5% par rapport à décembre, "sous l'effet de la baisse des prix du fromage et du beurre", liée à d'importantes disponibilités.

Le prix du sucre diminue de 1% en janvier, en raison notamment de la production indienne, et de celles attendues en Thaïlande et au Brésil.

2 commentaires

  • 16:21

    Le lobby agricole Français veillera bien à ce que les prix ne baissent pas pour le consommateur !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette photo diffusée par le ministère omanais des Affaires étrang-res montre le ministre (D) recevant les envoyés américains Steve Witkoff (C) et Jared Kushner (G) à l'ouverture de négociations irano-américaines à Mascate, le 6 février 2026 ( Omani Foreign Ministry / Handout )
    L'Iran annonce qu'il va "poursuivre les négociations" avec les Etats-Unis
    information fournie par AFP 06.02.2026 16:22 

    L'Iran a affirmé vendredi qu'il allait poursuivre ses négociations avec les Etats-Unis, à l'issue d'une première session de pourparlers à Oman, tenues dans une "atmosphère positive" selon Téhéran, malgré le déploiement dans le Golfe d'une force navale américaine. ... Lire la suite

  • Sarah Knafo à son meeting de lancement de campagne, le 12 janvier 2026 dans les Salons Hoche à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    A Paris, la campagne dynamique et polissée de Sarah Knafo pour l'Hôtel de ville
    information fournie par AFP 06.02.2026 16:17 

    Un mois après l'annonce hyper médiatisée de sa candidature à la mairie de Paris, l'eurodéputée d'extrême droite Sarah Knafo a réussi à imposer sa présence dans la campagne avec des sondages qui montent en lissant l'image du parti d'Eric Zemmour. Selon un sondage ... Lire la suite

  • Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 - Avant-premières
    JO 2026-Les Jeux de Milan-Cortina s'ouvrent vendredi, la France vise le top 5
    information fournie par Reuters 06.02.2026 16:09 

    La cérémonie d'ouverture depuis le stade San Siro de Milan et en simultané sur trois sites de compétition va officiellement lancer vendredi soir les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina où la France, forte d'une délégation record, visera un ‍top cinq au tableau ... Lire la suite

  • Macron reçoit le roi de Bahreïn
    Macron reçoit le roi de Bahreïn
    information fournie par AFP Video 06.02.2026 16:03 

    Le président français Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée Sa Majesté Hamad ben Issa al-Khalifa, roi de Bahreïn, pour la signature d'un accord de coopération en matière de défense entre les deux pays.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank