Les prix alimentaires en baisse dans le monde pour le cinquième mois d'affilée

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Le prix global des denrées alimentaires dans le monde a reflué en janvier, pour le cinquième mois d'affilée, reflet d'une baisse des prix des produits laitiers, du sucre et de la viande, a indiqué vendredi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Au vu des récoltes en cours, la FAO a d'ailleurs confirmé sa prévision de production céréalière pour 2025, qui devrait pour la première fois dépasser 3 milliards de tonnes avec des récoltes record pour le blé, les céréales secondaires, comme l'orge, et le riz.

Ces prévisions "reflètent des rendements de blé plus élevés qu'anticipé en Argentine, au Canada et dans l'Union européenne", précise la FAO dans un communiqué.

L'indice FAO des prix alimentaires, qui suit l'évolution des prix internationaux d’un ensemble de denrées, a globalement reculé de 0,4% sur un mois et se situe "0,6% en dessous de son niveau de janvier 2025", et 22,7% sous son pic de mars 2022, juste après l'invasion russe de l'Ukraine.

Le prix des céréales a connu une légère augmentation (+0,2 sur un mois) portée par le riz (+1,8%), et malgré une légère baisse des prix mondiaux du blé et du maïs.

Des stocks de blé abondants ont atténué les inquiétudes liées aux conditions météorologiques en Russie et aux États-Unis, tandis que "des disponibilités mondiales amples" de maïs ont limité l’impact de conditions climatiques "défavorables" en Argentine et au Brésil.

L'indice des huiles végétales a également augmenté de 2,1% en janvier en raison d'une augmentation des prix des huiles de palme — deuxième hausse mensuelle d'affilée —, de soja et de tournesol. Les cotations de l'huile de colza ont légèrement reculé, reflet "d'une offre abondante dans l'Union européenne, à la suite d'importantes importations récentes".

L'ensemble des autres productions voient leurs prix refluer.

Les prix de la viande s'effritent (-0,4%) tandis que ceux des produits laitiers reculent de 5% par rapport à décembre, "sous l'effet de la baisse des prix du fromage et du beurre", liée à d'importantes disponibilités.

Le prix du sucre diminue de 1% en janvier, en raison notamment de la production indienne, et de celles attendues en Thaïlande et au Brésil.