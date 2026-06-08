Citi abaisse son objectif de cours à court terme pour l'or à 4 000 dollars l'once

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Citi a annoncé lundi avoir abaissé son objectif de cours à court terme pour l'or de 4 300 $ à 4 000 $ l'once, en raison des anticipations d'une hausse des taux d'intérêt américains cette année, liée à l'impasse dans le détroit d'Ormuz et aux prix élevés de l'énergie. La banque a ajouté que la récente vigueur du métal précieux serait difficile à maintenir sans une demande physique toujours forte. L'or s'échangeait à un niveau stable de 4 330 dollars l'once à 11h30 EDT (15h30 GMT) lundi, après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus bas niveau depuis le 23 mars. La publication vendredi d'un rapport sur l'emploi américain étonnamment solide pour le mois de mai a renforcé les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre, tandis qu'une nouvelle série d'attaques entre Israël et l'Iran a fait grimper les prix du pétrole, alimentant les craintes inflationnistes. GOL/

Voici les principaux détails:

* Citi estime que le maintien des prix actuels nécessite des achats d'or physique d'environ 900 milliards de dollars par an, comparé à un montant plus habituel de “250 à 400 milliards de dollars par an entre 2010 et 2024 en dollars d'aujourd'hui”.

* La banque a déclaré que dans un scénario où le détroit d'Ormuz resterait fermé jusqu'à la fin de l'été, les achats d'or pourraient ralentir pour s'établir entre 700 et 750 milliards de dollars par an, ce qui pourrait voir les prix revenir au niveau de 3 500 dollars l'once d'il y a neuf à dix mois.

* “Le biais de risque à court terme semble donc négatif”, a déclaré la banque dans une note, ajoutant que les achats sur repli n'auraient de sens que si l'on était fermement convaincu qu'il n'y aura pas de nouvelle escalade des risques géopolitiques.

* Citi a maintenu sa vision haussière à long terme sur l'or, mais a déclaré que le marché présentait “un risque extrêmement élevé à court terme” pour les investisseurs ne disposant pas de stops larges et d'horizons d'investissement plus longs.

* La banque s'attend toujours à ce que le prix de l'or finisse par rebondir lorsque la situation dans le détroit d'Ormuz se calmera, un scénario de base qu'elle prévoit désormais pour le troisième trimestre. Elle a maintenu son objectif de prix à six à douze mois inchangé à 5 000 dollars l'once.